Политика
РЕН ТВЭрдоган пригрозил закрыть для США базу Инджирлик
Тwіттеr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае, если Вашингтон решит ввести в отношении Анкары санкции. Об этом турецкий лидер заявил в эфире канала "А хабер".
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Политика
Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян
Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.
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Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
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Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
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В России начинаются продажи самого крутого смартфона Xiaomi 2019 года
Завтра, 16 декабря, в России стартуют продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10.
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем Не до конца оправившийся после инсульта певец довел Александра Стриженова до истерики.
Общество
Владелец веб-сервера Nginx назвал «бессмысленными» претензии Rambler
Американская компания F5 Networks, владеющая веб-сервером Nginx, считает, что претензии Rambler к сотрудникам и разработчикам компании бессмысленны.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
Футбол
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Доктор Фрэнк Липман озвучил свою концепцию долголетия.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Армия и оружие
В РВСН сообщили о планах США испытать две запрещённых ДРСМД ракеты
«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1 тыс. км и ещё одну с дальностью более 3 тыс. км. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" нанес разгромное поражение лондонскому "Арсеналу" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
За пределами Северной Америки "Холодное сердце 2" оказалось успешнее всего в Китае, где сборы уже превысили 111 миллионов долларов, в Южной Корее мультфильм заработал более 85 миллионов долларов.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Наука
Физики представили доказательства новой концепции ядерных сил
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Происшествия
ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Экономика
Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний
Российское правительство решило расширить план приватизации госкомпаний в 2020-2022 годах.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Армия и оружие
Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами
Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.