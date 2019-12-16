Армия и оружие

РидусРидусЭрдоган пригрозил закрыть для США военные базы в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на американские санкции Анкара может закрыть для США военные базы Инджирлик и Кюреджик. В эфире телеканала A Haber Эрдоган заверил, что Турция даст ответ на любые санкции США.
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