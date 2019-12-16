Армия и оружие
РидусЭрдоган пригрозил закрыть для США военные базы в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на американские санкции Анкара может закрыть для США военные базы Инджирлик и Кюреджик. В эфире телеканала A Haber Эрдоган заверил, что Турция даст ответ на любые санкции США.
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На фоне угроз Эрдогана закрыть американскую авиабазу лира вновь подешевела
Московский Комсомолец Турция02:20
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Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Армия и оружие
Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой
Кадры полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация» впервые опубликованы в широком доступе.
Наука
Чеснок оказался эффективен для профилактики инфарктов и инсультов
Чеснок является мощным средством для борьбы с опасными сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт и инсульт, сообщает Chinese Journal of Natural Medicines.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Технологии
Стало известно, как мошенники получают персональные данные россиян
Мошенники получают доступ к персональным данным через инсайдеров внутри крупных компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Group-IB.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов десятилетия
Журнал Time обнародовал свой ТОП-10 лучших гаджетов уходящего десятилетия.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Гаджеты
В России запущены продажи флагманов Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro
Xiaomi Note 10 с шестью гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ в России доступен за 39 990 рублей.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Кино
«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Технологии
Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ
Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Общество
Детей могут обязать выплачивать долги родителей из-за дорогих подарков
Суды трех инстанций отказались привлекать детей к выплате долга: на момент налоговой проверки они были несовершеннолетними, а сам факт подарков суды сочли недостаточным для субсидиарной ответственности.
Общество
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Экономика
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка.
Политика
«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину
Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры со звездной мамой
В семье телеведущей Даны Борисовой разразился очередной скандал, после которого 12-летняя дочь звезды Полина оказалась госпитализирована.
Музыка
Сергей Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»
Солист музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта «жалким зрелищем».
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Здоровье
На Урале открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи
Культура
Пугачева отказалась от выступлений на «новогодних огоньках»
«Алла Борисовна не будет петь в „новогодних огоньках“», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседницы.