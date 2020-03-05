Политика
Российская газетаПутин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры проводят встречу на фоне напряженной обстановки в сирийской провинции Идлиб. Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят способы урегулирования этого кризиса.
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Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Единоборства
Мэйуэзер потребовал $600 млн за бои с Макгрегором и Нурмагомедовым
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что готов провести реванш с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за гонорар в размере 600 миллионов долларов.
Армия и оружие
Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
Общество
Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Гаджеты
Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену
Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Наука
Определена структура внеземного белка в метеорите
Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Энергетика
Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
Политика
Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова
Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
Финансы
Рынок позитивно воспримет результаты «Московской биржи»
Наши собственные оценки находятся в рамках консенсуса. Мы ожидаем, что рынок положительно воспримет результаты биржи.
Культура
В Пушкинском музее стартует выставка, посвященная татуировкам
В Пушкинском музее во вторник открывается выставка "Тату".
Интернет
Twitter тестирует аналог «Историй»
Twitter начал тестировать новый сервис сообщений, которые исчезают через сутки. Сервис, схожий с форматом stories, компания назвала Fleets.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Политика
Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой
Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Здоровье
На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия
На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Футбол
На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Культура
«Ситуация адская»: экранный Лютик устал от завирусившейся песни про монету из «Ведьмака»
Джои Бэти, исполнитель роли Лютика, в интервью Variety сказал, что очень устал от песни про чеканную монету.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Футбол
УЕФА хочет создать Летнюю Лигу чемпионов
Новый турнир будет создан на основе Международного кубка чемпионов, который как раз проводится американской компанией.
Происшествия
В Омской области уволили двух главврачей из-за смерти пациентки
В четверг, 5 марта, стало известно, что в Омской области уволили главных врачей двух районных больниц за нарушения стандарта оказания медицинской помощи.
Общество
В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом
В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова поддельными
Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.