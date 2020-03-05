Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры проводят встречу на фоне напряженной обстановки в сирийской провинции Идлиб. Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят способы урегулирования этого кризиса.
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Начало переговоров Путина с Эрдоганом в Москве

Московский Комсомолец Турция06:34

Путин: обострение в Идлибе не должно разрушить отношения РФ и Турции

REGNUM06:35

Путин и Эрдоган проведут встречу в формате «один на один»

Москва 2406:28

Путин — Эрдогану: ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует личного разговора

Коммерсантъ06:27

Эрдоган заявил о большом значении встречи с Путиным по Идлибу

Взгляд.ру06:33

В Москве Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации по Сирии

Аргументы недели06:58

Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией

РИА Новости06:22
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Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
Единоборства

Мэйуэзер потребовал $600 млн за бои с Макгрегором и Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что готов провести реванш с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за гонорар в размере 600 миллионов долларов.
РИА Новости 06:58
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Общество

Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Ведомости 04:04
Гаджеты

Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену

Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
RT на русском 03:30
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
КМВ Новости 02:08
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Наука

Определена структура внеземного белка в метеорите

Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Piter.tv 03 марта в 02:03
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
ТАСС 06:27
Политика

Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова

Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
ТАСС 05:24
Финансы

Рынок позитивно воспримет результаты «Московской биржи»

Наши собственные оценки находятся в рамках консенсуса. Мы ожидаем, что рынок положительно воспримет результаты биржи.
Finam.Ru 06:10
Культура

В Пушкинском музее стартует выставка, посвященная татуировкам

В Пушкинском музее во вторник открывается выставка "Тату".
ТВ Центр 02 марта в 08:03
Интернет

Twitter тестирует аналог «Историй»

Twitter начал тестировать новый сервис сообщений, которые исчезают через сутки. Сервис, схожий с форматом stories, компания назвала Fleets.
Sostav.ru 00:50
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

РИА Новости 01:50
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Политика

Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой

Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 07:29
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Российская газета 07:30
Здоровье

На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия

На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Интерфакс 05:48
Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Весьма вчера в 12:27
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Газета.Ru 07:17
Культура

«Ситуация адская»: экранный Лютик устал от завирусившейся песни про монету из «Ведьмака»

Джои Бэти, исполнитель роли Лютика, в интервью Variety сказал, что очень устал от песни про чеканную монету.
Popcornnews.ru 06:20
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Футбол

УЕФА хочет создать Летнюю Лигу чемпионов

Новый турнир будет создан на основе Международного кубка чемпионов, который как раз проводится американской компанией.
Metaratings 06:38
Происшествия

В Омской области уволили двух главврачей из-за смерти пациентки

В четверг, 5 марта, стало известно, что в Омской области уволили главных врачей двух районных больниц за нарушения стандарта оказания медицинской помощи.
Байкал24 05:43
Общество

В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Новая газета 04:48
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова поддельными

Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.
Вести ФМ 03 марта в 09:30
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