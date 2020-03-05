В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры проводят встречу на фоне напряженной обстановки в сирийской провинции Идлиб. Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят способы урегулирования этого кризиса.

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

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