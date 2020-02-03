Политика
Свободная ПрессаЭрдоган в Киеве приветствовал почётный караул словами «Слава Украине»
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который прибыл с официальным визитом на Украину, приветствовал почетный караул словами «Слава Украине». Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, президент «незалежной» Владимир Зеленский встретил Эрдогана возле Мариинского дворца в Киеве.
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Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве фразой «Слава Украине»
Комсомольская правдавчера в 07:30
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