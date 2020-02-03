Политика
Газета.RuЭрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине". Видео опубликовано офисом президента Украины в Facebook. В ходе официальной церемонии встречи двух лидеров они послушали гимн Украины, после чего Эрдоган обратился к караулу.
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Эрдоган по прибытии в Киев приветствовал почетный караул словами "Слава Украине!"
ТАСС03 февраля в 08:56
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве фразой «Слава Украине»
Комсомольская правда03 февраля в 07:30
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:56, Ашберн
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