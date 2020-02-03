Политика

Газета.RuГазета.RuЭрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине". Видео опубликовано офисом президента Украины в Facebook. В ходе официальной церемонии встречи двух лидеров они послушали гимн Украины, после чего Эрдоган обратился к караулу.
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Эрдоган по прибытии в Киев приветствовал почетный караул словами "Слава Украине!"

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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