Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине". Видео опубликовано офисом президента Украины в Facebook. В ходе официальной церемонии встречи двух лидеров они послушали гимн Украины, после чего Эрдоган обратился к караулу.

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