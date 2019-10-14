Армия и оружие

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанЭрдоган рассказал о позиции России по поводу турецкой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости. По словам Эрдогана, российская сторона не возражает против расширения турецкой операции "Источник мира".
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

RT на русском05:01

Эрдоган заявил о согласии России на расширение турецкой операции в Сирии

РБК05:30

Эрдоган рассказал о согласии России на вхождение турецких войск в Кобани

Известия05:19

Эрдоган намекнул о нормализации отношений Анкары и Дамаска

Московский Комсомолец Турция06:06

Турецкие войска не планирует занимать Манбидж, заявил Эрдоган

Газета.Ru04:38

Эрдоган: Россия не возражает против вторжения Турции в Кобани

РИА Новости04:28

Эрдоган: Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани в Сирии

ТАСС04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Газета.Ru 06:28
Футбол

Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия

В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Культура

Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Южнокорейская актриса и певица и экс-участница K-pop коллектива f(x) Чхве Чжин Ри была обнаружена мертвой в своей доме около Сеула.
ТК Звезда 07:18
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Армия и оружие

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

RT на русском 06:23
Футбол

УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
RT на русском 05:58
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

Прокуратура остановила дела против Порошенко

Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретило подчиненным подписывать любые ходатайства по делам, связанным с преследованием бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил на своей странице в Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портонов.
Рамблер 06:30
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес

Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака

Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Здоровье

В Челябинской области назначен новый министр здравоохранения

MagCity74 07:25
Происшествия

Вологжанка умерла после операции по липосакции

В Вологде следователи пришли в частную клинику, пациентка которой умерла после операции по липосакции.
Российская газета 06:06
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Газета.Ru 02:43
Политика

Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Технологии

Криптовалюта основателя ВКонтакте не выйдет в США

Общая сумма инвестиции в криптовалюту Дурова составляет 1,7 миллиарда рублей или 425 миллионов долларов за 2018 год.
Машины и Механизмы 05:29
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Экономика

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

Президент России Владимир Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям на керосин из-за растущей стоимости авиатоплива, об этом говорится на официальном сайте президента.
РЕН ТВ 06:57
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное