Армия и оружие
Sputnik ТаджикистанЭрдоган рассказал о позиции России по поводу турецкой операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости. По словам Эрдогана, российская сторона не возражает против расширения турецкой операции "Источник мира".
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Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Газета.Ru 06:28
Футбол
Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы
5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Культура
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Южнокорейская актриса и певица и экс-участница K-pop коллектива f(x) Чхве Чжин Ри была обнаружена мертвой в своей доме около Сеула.
ТК Звезда 07:18
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Футбол
УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
RT на русском 05:58
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Прокуратура остановила дела против Порошенко
Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретило подчиненным подписывать любые ходатайства по делам, связанным с преследованием бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил на своей странице в Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портонов.
Рамблер 06:30
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Происшествия
Вологжанка умерла после операции по липосакции
В Вологде следователи пришли в частную клинику, пациентка которой умерла после операции по липосакции.
Российская газета 06:06
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Технологии
Криптовалюта основателя ВКонтакте не выйдет в США
Общая сумма инвестиции в криптовалюту Дурова составляет 1,7 миллиарда рублей или 425 миллионов долларов за 2018 год.
Машины и Механизмы 05:29
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям на керосин из-за растущей стоимости авиатоплива, об этом говорится на официальном сайте президента.
РЕН ТВ 06:57
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54