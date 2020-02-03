Армия и оружие

REGNUMREGNUMЭрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia. По его словам, удар был нанесен по 46 объектам правительственных сил, было выпущено 122 артиллерийских и 100 минометных удара.
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