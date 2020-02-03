Армия и оружие
REGNUMЭрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia. По его словам, удар был нанесен по 46 объектам правительственных сил, было выпущено 122 артиллерийских и 100 минометных удара.
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрдогана по поводу гибели турецких военных в Идлибе: Анкара уже отвечает и нейтрализовала около 35 человек
Московский Комсомолец Турция02:29
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Политика
Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Общество
Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать о компенсации затрат организаторам.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Общество
В Челябинске назначили заместителя мэра по городской среде
Футбол
Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Шоу-бизнес
35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью
Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Политика
В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США
Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил в понедельник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
Политика
МИД Китая: реакция США на коронавирус является чрезмерной
МИД Китая отметил, что реакция и ограничения, введенные рядом стран в связи с ситуацией вспышки эпидемии коронавируса, чрезмерны.
Общество
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Биатлон
Халили стал вторым в гонке преследования на юниорском ЧМ
Экономика
В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
Здоровье
В России выявили первых зараженных коронавирусом
В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Происшествия
В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая
Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
Футбол
Президент «Атлетико» намекнул, почему сорвался трансфер Кавани
Президент «Атлетико» Энрике Сересо обвинил родственников нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани в несостоявшемся трансфере игрока.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха упомянуть Бога в Конституции
Предложение патриарха Кирилла упомянуть Бога в преамбуле Конституции прокомментировал глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, 1 февраля сообщает РИА Новости.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Армия и оружие
Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике
В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Политика
Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Кино
Лучшим фильмом премии BAFTA признали драму «1917»
Военная драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса, которая повествует о двух британских юных солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации «Лучший фильм» премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA).
Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Космос
Ученые впервые получили детальные снимки поверхности Солнца
Фотографии океана турбулентной кипящей плазмы на солнечной поверхности астрофизики смогли рассмотреть благодаря самому большому телескопу, когда-либо созданному для наблюдения за звездами - Daniel K. Inouy.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.