Политика
RT на русскомЭрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
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Эрдоган заявил, что мнение других стран не вернет прежнего статуса Айя-Софии
Комсомольская правда11:26
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Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
Общество
Работники предприятия «Радон» организовали слив химотходов у Московского завода полиметаллов
Эхо Москвы 12:32
Общество
Представитель Фургала заявила об угрозах в связи с митингами
Звонки с предупреждением стали поступать после сообщений в местных Telegram-каналах о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации края.
RuNews24.ru 08:57
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Религия
Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии
Решение властей Турции о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 11:29
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Фигурное катание
Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.
РБК 10:55
Футбол
«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" определились с составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:31
Футбол
Червиченко назвал вбросом информацию об уходе Карпина из «Ростова»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил РБК, что информация об уходе из «Ростова» главного тренера Валерия Карпина, совладельца Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина «похожа на бред».
РБК 12:42
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru 10:23
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
Общество
В Санкт-Петербурге закрыли парки и скверы из-за сильного ветра
В Санкт-Петербурге из-за ветра, порывы которого достигают 24 м/с, закрыли парки и скверы.
РБК 12:32
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform вчера в 12:12
Общество
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии.
Интерфакс 10:27
Происшествия
Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области
Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
Известия 02:58
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Политика
Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы на Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о прекращении ввоза научной литературы из России на Украину.
RT на русском 11:36
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер вызван к стюардам из-за инцидента с Квятом
Монегаскский пилот "Феррари" Шарль Леклер вызван к стюардам Гран-при Штирии после инцидента с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом в квалификации Гран-при Штирии, сообщает Motorsport.com.
Газета.Ru 12:14
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
В РФПИ ответили, когда одобрят российскую вакцину от коронавируса
Одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе – сентябре, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Профиль 11:17
Наука
На объем мозга подростков не влияет использование смартфонов
Если ранее считалось, что у подростков, которые активно пользуются девайсами с радиоизлучением, объем серого вещества меньше, чем у других детей, то сейчас ученые не подтверждают данный факт.
Evo-rus.com 01:56
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59