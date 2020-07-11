Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.

Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии

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