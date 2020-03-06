с чего всё началось

Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

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