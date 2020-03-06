Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось
"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet
.
РИА Новости06:33

Подробнее о событии

Эрдоган оценил соглашение с Путиным по Идлибу

РБК10:30

Эрдоган оценил договоренности с Путиным по Идлибу

Lenta.ru09:10

Эрдоган высказался насчет договоренностей с Россией по Идлибу

Газета.Ru08:58

Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу

RT на русском09:09

Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу

Российская газета08:41

Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу

Московский Комсомолец07:13

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

РИА Новости07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество

Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет

Вести.Ru 08:23
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в третьем матче серии

6 марта состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Сибирью».
REGNUM 10:47
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом В столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:50
Общество

«Евровидение-2020» могут отменить из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» представит популярная группа Little Big.
RuNews24.ru 06:43
Авто

В РФ автомобили Renault начнут обновляться «по воздуху»

В России в скором времени будет запущена новая технология от компании Renault, которая позволяет обновлять медиасистемы машин «по воздуху».
Тарантас Ньюс 06:35
Энергетика

Источник сообщил о провале переговоров ОПЕК+

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.
BFM.ru 10:50
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Нове-Место стартует мужской спринт

В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка.
Pravda.Ru 01:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости вчера в 13:08
Политика

Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Lenta.ru 10:24
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Общество

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Минфин предложил разрешить конфисковывать незаконно выведенную валюту

Министерство финансов предложило конфисковывать незаконно выведенную из России валюту.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Фигурное катание

Валиева выиграла короткую программу на ЮЧМ с личным рекордом

Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
РИА Новости 10:36
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия 07:51
Армия и оружие

ДНР сообщила о возвращении украинских войск на позиции у Петровского

Военное дело 04:31
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Общество

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РБК вчера в 13:44
Общество

Украина вводит ограничения в пунктах пропуска с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Украина вводит временные ограничения в пунктах пропуска в Донбассе в связи с распространением на неподконтрольных Киеву территориях случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом.
ТАСС 10:52
Футбол

Неймар об игре головой: «Я немного боюсь. Она хороша для того, чтобы думать»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своем отношении к игре головой.
Sports.ru 10:04
Футбол

Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
Vprognoze.ru 06:50
Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять его

Юморист Сергей Светлаков в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out отказался назвать телеведущего Владимира Соловьева мразью.
Рамблер 06:41
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Наука

Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга

Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
МКБ-11 06:54
Спорт

Юрий Бородавко: Большунову далеко до звездной болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью РИА Новости рассказал о характере Александра Большунова и проблемах Натальи Непряевой, поделился мнением о ситуации вокруг российского спорта и раскритиковал систему терапевтических исключений.
РИА Новости 05:00
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Авто

На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», приступили к сборке автомобилей почти всех моделей LADA, кроме «Нивы».
Автоновости дня 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное