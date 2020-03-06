Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу
5 марта президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Москве сообщил о согласовании документа по урегулированию в Идлибе. В Госдепе поприветствовали заключение соглашения, а Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что оно поможет обеспечить защиту гражданских лиц в Сирии.
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с чего всё началось
"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet.РИА Новости06:33
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Здоровье
В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом
Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Гаджеты
До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000
Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Общество
Меган Маркл прилетела в Великобританию
38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
Общество
Заразившийся коронавирусом сотрудник РФС выздоровел
Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров вылечился от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Энергетика
Цены на нефть упали на 7% из-за нежелания России сокращать добычу
ОПЕК + не может достичь соглашения, поскольку Россия отказывается от более глубокого сокращения добычи нефти По словам делегатов, ОПЕК + не удалось достичь соглашения, что привело к резкому падению цен на нефть, поскольку Россия отказалась поддержать стремление Саудовской Аравии к более глубокому сокращению добычи.
Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Общество
Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа
Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Спорт
Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца
Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
В России снижен возраст для выхода на негосударственную пенсию.
Общество
Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Автоспорт
Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Политика
Сенатор Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен решила прекратить борьбу за пост президента Соединённых Шатов.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Общество
Россияне оценили поправки к Конституции
По данным ВЦИОМ к марту 2020 года количество людей, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, увеличилось с 78% до 83%, из которых более 60% планируют принять в нем участие.