Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу

5 марта президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Москве сообщил о согласовании документа по урегулированию в Идлибе. В Госдепе поприветствовали заключение соглашения, а Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что оно поможет обеспечить защиту гражданских лиц в Сирии.
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"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet
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Эрдоган оценил соглашение с Россией по перемирию в Идлибе

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Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
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Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
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Переговоры Путина и Эрдогана один на один продлились три часа

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В России снижен возраст для выхода на негосударственную пенсию.
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
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Общество

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