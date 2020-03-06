с чего всё началось

5 марта президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Москве сообщил о согласовании документа по урегулированию в Идлибе. В Госдепе поприветствовали заключение соглашения, а Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что оно поможет обеспечить защиту гражданских лиц в Сирии.

Гаджеты До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000 Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.

Политика Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Общество Меган Маркл прилетела в Великобританию 38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.

Общество Заразившийся коронавирусом сотрудник РФС выздоровел Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров вылечился от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Энергетика Цены на нефть упали на 7% из-за нежелания России сокращать добычу ОПЕК + не может достичь соглашения, поскольку Россия отказывается от более глубокого сокращения добычи нефти По словам делегатов, ОПЕК + не удалось достичь соглашения, что привело к резкому падению цен на нефть, поскольку Россия отказалась поддержать стремление Саудовской Аравии к более глубокому сокращению добычи.

Общество Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.

Общество Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).

Политика Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.

Общество Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.

Спорт Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.

Происшествия Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.

Политика Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.