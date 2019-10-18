Армия и оружие
Журналистская правдаЭрдоган прокомментировал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сведения о продолжении обстрелов в Сирии. Лидер турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что распространившиеся в СМИ сведения о продолжении обстрелов на территории Сирийской Арабской Республики (САР) не соответствуют действительности.
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Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Армия и оружие
Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии
Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации в Сирии.
Газета.Ru 11:59
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Общество
Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Известия 09:06
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей
Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Происшествия
Отец Виктора Цоя оценил новую версию гибели музыканта
Ранее журналист Лев Годованник и эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения выдвинули новую версию гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.
Газета.Ru 04:38
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК 01:06
Общество
В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц
«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Политика
Ушаков заявил о готовности России рассмотреть кандидатуру Салливана
17 октября в Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства США в России.
RT на русском 10:50
Спорт
Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины
Газета.Ru 06:28
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС вчера в 07:22
Игры
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
Cyber.sports.ru 16 октября в 16:01
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Единоборства
Хабиб пришел в тренажерный зал в шапке-ушанке
Газета.Ru 07:52
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 16 октября в 12:35
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43