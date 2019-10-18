Армия и оружие

Журналистская правдаЖурналистская правдаЭрдоган прокомментировал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сведения о продолжении обстрелов в Сирии. Лидер турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что распространившиеся в СМИ сведения о продолжении обстрелов на территории Сирийской Арабской Республики (САР) не соответствуют действительности.
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Эрдоган назвал дезинформацией данные о продолжении боев в Сирии

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Эрдоган опроверг возобновление огня в Сирии

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Эрдоган назвал ложными сообщения о продолжении обстрелов в Сирии

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Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
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Общество

В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
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Армия и оружие

Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии

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Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.
Известия 09:06
Происшествия

В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей

Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
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Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

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«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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Газета.Ru 04:38
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
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Политика

Ушаков заявил о готовности России рассмотреть кандидатуру Салливана

17 октября в Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства США в России.
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Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины

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Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
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На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam

Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
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Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
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Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
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Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

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Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО

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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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