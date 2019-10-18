АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что турецкие военные продолжают обстрелы позиций курдских формирований в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии, несмотря на объявленную приостановку операции, не соответствуют действительности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара внимательно следит за реализацией договоренностей с США по приостановке операции «Источник мира».

Эрдоган назвал сообщения о продолжении боев в Сирии ложью

Армия и оружие Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.

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