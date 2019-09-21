Турция рассмотрит вариант приобретения американских ЗРК Patriot, если условия Анкары будут соблюдены, сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки», — цитирует президента Daily Sabah.

Теннис В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.

Гаджеты Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия Самоубийством сотрудника Росгвардии занялись следственные органы В Следственном комитете России (СКР) выясняют обстоятельства самоубийства сотрудника Росгвардии из Ивановской области.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Единоборства Бакши завоевал золото чемпионата мира по боксу Российский боксер Глеб Бакши выиграл золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 75 кг.

Футбол РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Футбол ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром» Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Происшествия В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Автоспорт Даниил Квят: Я потерял много времени в трафике Мой заключительный круг получился неудачным – сильный трафик на первом секторе привёл к тому, что я потерял много времени.

Наука Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Происшествия Соцсети: под Оренбургом упал самолёт В соцсетях пишут, что под Оренбургом, в районе Загородного шоссе, упал самолёт.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Общество Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле» Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.