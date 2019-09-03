Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВЭрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает РИА "Новости".
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