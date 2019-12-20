По словам Эрдогана, в Ливии якобы присутствует ЧВК "Вагнера", которая "защищает интересы" главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Сам турецкий лидер Хафтара законным политиком не считает.

с чего всё началось

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии. Президент Турции также раскритиковал действия Халифы Хафтара, которые он считает нелегитимными.

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