Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruЭрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии. Президент Турции также раскритиковал действия Халифы Хафтара, которые он считает нелегитимными.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

Турция использует вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии в попытках лишить РФ лидерства на Ближнем Востоке

По словам Эрдогана, в Ливии якобы присутствует ЧВК "Вагнера", которая "защищает интересы" главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Сам турецкий лидер Хафтара законным политиком не считает.
Народные новости11:25

Подробнее о событии

Эрдоган выступил против действий «российских наемников» в Ливии

Вести.Финанс10:42

Пользуясь вбросами о ЧВК «Вагнера», Эрдоган готовит информационный плацдарм в Ливии

ФАН10:24

Эрдоган обеспокоен сообщениями о наемниках, сражающихся на стороне Хафтара в Ливии

ТАСС08:51

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ08:10

Эрдогана разозлила ЧВК Вагнера в Ливии

Lenta.ru08:01

Эрдоган пообещал не закрывать глаза на «российских наёмников» в Ливии

News.ru07:51

Турецкий президент обеспокоен сообщениями о наёмниках, сражающихся на стороне ЛНА

Московский Комсомолец Турция07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Кино

«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе

Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
РЕН ТВ 15:38
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Политика

Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа

Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома".
Life.ru 13:31
Космос

В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

Pravda.Ru 07:38
Наука

Каждый пятый человек заражен паразитическим червем

Оказалось, что каждый пятый человек на Земле может быть заражен или был заражен червем токсокарой (toxocariasis).
Газета DAILY 13:26
Происшествия

В Архангельске две девушки-подростка хладнокровно убили ровесницу

Регион 29 02:17
Кино

Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

Ревизор.ру 05:47
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Армия и оружие

В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

Русская Планета 03:13
Политика

Украинский канал «Наш» проверят из-за показа пресс-конференции Путина

Как уточняется, проверка будет осуществляться "из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора".
РЕН ТВ 08:28
Политика

Путин час читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре

Президент России Владимир Путин в течение часа читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:21
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Футбол

Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников

Голкипер становился чемпионом СССР 1970-го года в составе ЦСКА, а также обладателем приза «Вратарь года-1968».
Sports.ru 15:10
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 18 декабря в 04:46
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com 14:47
Баскетбол

ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в Евролиге

Sport24.ru 14:34
Общество

Суд в Италии постановил выдать США россиянина Коршунова

Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
Суть событий 04:50
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru 11:55
Технологии

В мегапопулярной онлайновой игре «PUBG» появились аэропланы

Ридус 14:42
Происшествия

Эксперты дали оценку оружию стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, устроивший стрельбу на Лубянке, использовал карабин «Сайга» с рожком на 40 патронов.
Рамблер 15:40
Игры

Новый тизер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — выход в 2020 году

Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group и Lucasfilm анонсировали новую LEGO-игру по мотивам «Звёздных войн» — проект получил название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
3DNews 13:03
Религия

Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Украина.ру 07:27
Гаджеты

Apple стала самым успешным производителем смартфонов

Эксперты зафиксировали, что на долю Apple приходится 66 процентов прибыли и 32 процента доходов всей отрасли смартфонов.
Lenta.ru вчера в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное