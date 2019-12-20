Армия и оружие
RuNews24.ruЭрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии. Президент Турции также раскритиковал действия Халифы Хафтара, которые он считает нелегитимными.
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с чего всё началось
По словам Эрдогана, в Ливии якобы присутствует ЧВК "Вагнера", которая "защищает интересы" главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Сам турецкий лидер Хафтара законным политиком не считает.Народные новости11:25
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Турецкий президент обеспокоен сообщениями о наёмниках, сражающихся на стороне ЛНА
Московский Комсомолец Турция07:27
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