Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии

17 октября США и Турция договорились о приостановлении операции. Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.
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Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии

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Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
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Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу

Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
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32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»

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Первый электромобиль Mazda получит необычные двери

Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
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Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва

Пассажирский самолет экстренно сел в Казани из-за того, что находившемуся на борту годовалому ребенку стало плохо, сообщает Life.
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Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
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