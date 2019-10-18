Армия и оружие
РБКЭрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии
17 октября США и Турция договорились о приостановлении операции. Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.
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Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика
Лукашенко рассказал о планах после президентства
Газета.Ru 10:17
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Политика
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
РИА Новости 08:20
Кино
СМИ: Китай снял с проката фильм «Однажды в… Голливуде» из-за образа Брюса Ли
Фирма Bona, которая должна была заниматься показом фильма в Поднебесной, уже обратилась к Тарантино с просьбой перемонтировать скандальный фрагмент картины.
Телеканал 360° 08:54
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Экономика
Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу
Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
РБК 16 октября в 23:52
Кино
32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»
Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
Кинобизнес сегодня 16 октября в 18:47
Авто
Первый электромобиль Mazda получит необычные двери
Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Автоновости дня 03:20
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Пассажирский самолет экстренно сел в Казани из-за того, что находившемуся на борту годовалому ребенку стало плохо, сообщает Life.
Газета.Ru 10:47
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Lenta.ru вчера в 01:46
Политика
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Культуромания 08:41
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Metaratings вчера в 15:00
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».
Блокнот Краснодар 05:02
Армия и оружие
Тайип Эрдоган пригрозил США продолжить военную операцию в Сирии
Как сообщает телеканал RT, президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что Анкара оставляет за собой право на продолжение операции «Источник мира» в случае если США не сдержат свое обещание, и не обеспечат отвод курдских вооруженных отрядов из «зоны безопасности».
Военное дело 09:57
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48