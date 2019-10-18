Армия и оружие
Аргументы и ФактыЭрдоган рассказал о деталях соглашения с США по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о деталях соглашения с США по поводу Сирии и заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным в Сочи 22 октября следующую фазу создания зоны безопасности на севере Арабской Республики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрдоган надеется добиться всех целей, поставленных в рамках операции против курдов
Народные новости08:30
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Чемпионат вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Политика
ЕС введет ответные пошлины на товары из США по делу Airbus
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Еврокомиссия выражает сожаление в связи с решением США ввести новые пошлины на европейские товары на фоне тяжбы по субсидированию Airbus, а также заявила о планах ввести ответные пошлины.
Страна Советов on-line 11:37
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело вчера в 06:30
Единоборства
Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится
Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
РИА Новости 03:35
Политика
Эрдоган назвал главную цель переговоров с Путиным по Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Армия и оружие
На учениях под Астраханью показали новейшие ракетные системы
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли военные учения. Организаторами выступили соединения ПВО Южного военного округа.
Канал 7+ 09:40
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
В мечети в Афганистане произошли взрывы
По словам официального представителя губернатора Нангархара, еще около 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети.
ТАСС 09:37
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика
Киев выразил протест России из-за доставки гумпомощи в Донбасс
Украинский МИД выразил решительный протест Москве из-за очередного направленного в Донбасс конвоя с гуманитарной помощью, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
Происшествия
В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу
17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста вчера в 04:31
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Авто
Внешность первого кроссовера Aston Martin раскрыли до премьеры
Официальная премьера Aston Martin DBX состоится в декабре. Первые поставки кроссоверов заказчикам начнутся летом 2020 года.
Журнал Авто.ру 10:47
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру вчера в 12:10
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03