Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЭрдоган рассказал о деталях соглашения с США по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о деталях соглашения с США по поводу Сирии и заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным в Сочи 22 октября следующую фазу создания зоны безопасности на севере Арабской Республики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эрдоган рассказал о деталях соглашения с США по Сирии

Аргументы и Факты09:08

Эрдоган рассказал о разговоре с Пенсом и намерении побеседовать с Путиным

Вести.Ru07:50

Эрдоган: бесполетная зона в Сирии протянется на 440 км вдоль границы

ТАСС08:17

Эрдоган рассказал об отходе курдов-боевиков из зоны безопасности на границе с Сирией

ФАН08:15

Эрдоган надеется добиться всех целей, поставленных в рамках операции против курдов

Народные новости08:30

Эрдоган: длина бесполетной зоны в Сирии составит 440 км

REGNUM07:36

Эрдоган раскрыл подробности соглашения с США по Сирии

БИЗНЕС Online07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Гаджеты

Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Футбол

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

Чемпионат вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

Регион online вчера в 09:23
Политика

ЕС введет ответные пошлины на товары из США по делу Airbus

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Еврокомиссия выражает сожаление в связи с решением США ввести новые пошлины на европейские товары на фоне тяжбы по субсидированию Airbus, а также заявила о планах ввести ответные пошлины.
Страна Советов on-line 11:37
Происшествия

Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Известия 13:08
Политика

МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Технологии

Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России

Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело вчера в 06:30
Единоборства

Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится

Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
РИА Новости 03:35
Политика

Эрдоган назвал главную цель переговоров с Путиным по Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
Политика

Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Армия и оружие

На учениях под Астраханью показали новейшие ракетные системы

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли военные учения. Организаторами выступили соединения ПВО Южного военного округа.
Канал 7+ 09:40
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

Известия 05:41
Происшествия

Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 12:36
Происшествия

В мечети в Афганистане произошли взрывы

По словам официального представителя губернатора Нангархара, еще около 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети.
ТАСС 09:37
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика

Киев выразил протест России из-за доставки гумпомощи в Донбасс

Украинский МИД выразил решительный протест Москве из-за очередного направленного в Донбасс конвоя с гуманитарной помощью, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
Происшествия

В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу

17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста вчера в 04:31
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Авто

Внешность первого кроссовера Aston Martin раскрыли до премьеры

Официальная премьера Aston Martin DBX состоится в декабре. Первые поставки кроссоверов заказчикам начнутся летом 2020 года.
Журнал Авто.ру 10:47
Политика

Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Игры

«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру вчера в 12:10
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru 10:17
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное