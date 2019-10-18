Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о деталях соглашения с США по поводу Сирии и заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным в Сочи 22 октября следующую фазу создания зоны безопасности на севере Арабской Республики.

Эрдоган рассказал о деталях соглашения с США по Сирии

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