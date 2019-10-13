Армия и оружие
ТК ЗвездаЭрдоган рассказал о ходе военной операции на севере Сирии
В среду, 9 октября, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Сегодня глава государства вновь напомнил, что целью операции является создание зоны безопасности шириной 30-35 километров на территории Сирии вдоль границы с Турецкой Республикой.
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Как передаёт NTV, Эрдоган также заявил, что намерен установить в Сирии в рамках операции «Источник мира» зону безопасности, глубина которой составит 30—35 км от границ Турции.RT на русском08:30
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