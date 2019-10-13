с чего всё началось

В среду, 9 октября, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Сегодня глава государства вновь напомнил, что целью операции является создание зоны безопасности шириной 30-35 километров на территории Сирии вдоль границы с Турецкой Республикой.

Эрдоган рассказал о ходе военной операции на севере Сирии

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