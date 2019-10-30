Армия и оружие
RuNews24.ruЭрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии
Эрдоган заявил, что патрулирование начнется 1-го ноября. Военная полиция РФ и подразделения Турции будут следить за отводом войск курдских боевиков от границ. Как отметил президент Турции, при необходимости зона безопасности на севере Сирии будет расширена.
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Политика
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
Политика
Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали дебош Вележевой в самолете
В "Аэрофлоте" прокомментировали дебош заслуженной артистки Российской Федерации Лидии Вележевой на борту самолета Москва — Тель-Авив.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Технологии
Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС
Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Футбол
Акинфеев остался вне заявки ЦСКА на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России
Московский ЦСКА определился с составом на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Уфы". Вне заявки остался вратарь Игорь Акинфеев.
Футбол
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Экономика
Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин
Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Армия и оружие
Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе
Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
Общество
Услуги ЖКХ в Москве подорожают на 5%
Плата за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет на 5%. В Московской области он вырастет на 4,1%. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Происшествия
Экс-депутат КПРФ избит в Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко взял дело о нападении на Угляницу под личный контроль.
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Происшествия
Закрыто дело о домогательствах против Кевина Спейси из-за смерти истца
Общество
В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом
Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.