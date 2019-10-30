Эрдоган заявил, что патрулирование начнется 1-го ноября. Военная полиция РФ и подразделения Турции будут следить за отводом войск курдских боевиков от границ. Как отметил президент Турции, при необходимости зона безопасности на севере Сирии будет расширена.

Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

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