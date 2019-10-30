Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruЭрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

Эрдоган заявил, что патрулирование начнется 1-го ноября. Военная полиция РФ и подразделения Турции будут следить за отводом войск курдских боевиков от границ. Как отметил президент Турции, при необходимости зона безопасности на севере Сирии будет расширена.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Сирийская сделка Эрдогана с Путиным не может длиться долго»

Московский Комсомолец Турция08:05

Акар сообщил подробности переговоров Турции и РФ по Сирии

Вестник Кавказа06:36

Эрдоган: Турция оставляет за собой право возобновить операцию против курдов

REGNUM07:19

Турция возобновит операцию, если курды не покинут зону в 30 км в Сирии

РЕН ТВ07:16

Турция сохраняет за собой право начать еще одну операцию против курдских сил

ТАСС07:13

Турция заявила, что «достигла согласия» с РФ по вопросу курдских боевиков

ФАН07:05

Эрдоган заявил, что оставляет за собой право возобновить военную операцию в Сирии

DP.RU07:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
РИА Новости 10:54
Политика

Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Музыка

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН 09:53
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали дебош Вележевой в самолете

В "Аэрофлоте" прокомментировали дебош заслуженной артистки Российской Федерации Лидии Вележевой на борту самолета Москва — Тель-Авив.
РЕН ТВ 09:28
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:09
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Теннис

Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Известия 09:49
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Технологии

Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС

Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Телеканал 360° 07:10
Футбол

Акинфеев остался вне заявки ЦСКА на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России

Московский ЦСКА определился с составом на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Уфы". Вне заявки остался вратарь Игорь Акинфеев.
Газета.Ru 10:52
Футбол

Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Экономика

Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Армия и оружие

Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе

Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
Общество

Услуги ЖКХ в Москве подорожают на 5%

Плата за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет на 5%. В Московской области он вырастет на 4,1%. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
Московский Комсомолец 10:48
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Политика

Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Коммерсантъ 08:35
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль вчера в 03:15
Происшествия

Экс-депутат КПРФ избит в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко взял дело о нападении на Угляницу под личный контроль.
Тайга.инфо вчера в 23:38
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Происшествия

Закрыто дело о домогательствах против Кевина Спейси из-за смерти истца

Народные новости 08:56
Общество

В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом

Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Известия вчера в 22:59
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное