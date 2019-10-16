Как уверяет господин Эрдоган, Турции систематически поступают предложения по поставкам военных самолетов, которые Анкара может приобрести вместо F-35 уже сейчас.

Политика МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.

Политика В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.

Происшествия Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.

Происшествия СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

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Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

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Армия и оружие ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.

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