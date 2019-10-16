Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭрдоган рассказал об альтернативах американским F-35

Как уверяет господин Эрдоган, Турции систематически поступают предложения по поставкам военных самолетов, которые Анкара может приобрести вместо F-35 уже сейчас.
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Эрдоган заявил об интересе к «реальным альтернативам» F-35

Pravda.Ru03:20

Эрдоган: Турция получает предложения, альтернативные американским F-35

Московский Комсомолецвчера в 19:10

Эрдоган заявил о наличии «реальных альтернатив» американским истребителям F-35

Росбалтвчера в 21:20

Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35

Коммерсантъвчера в 20:49

«Реанимированный Путиным истребитель Су-47 станет альтернативой F-35 для Турции» — СМИ США

ВладТаймвчера в 22:47

Эрдоган заявил об альтернативе поставкам американских истребителей F-35

РБКвчера в 19:04

Эрдоган заявил, что Турция получает предложения с альтернативами истребителям США F-35

ТАССвчера в 18:04
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика

МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной

По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.
Московский Комсомолец вчера в 16:18
Политика

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

Российская газета вчера в 15:05
Происшествия

Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ 03:57
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 03:33
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке

Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
РБК 03:45
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Великобритания и ЕС близки к созданию проекта соглашения по Brexit

Евросоюз и Великобритания близки к созданию проекта соглашения по Brexit.
РЕН ТВ вчера в 11:24
Происшествия

Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском

Российская газета 03:40
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг

Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.
ТАСС 04:21
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Фигурное катание

Российская фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

РИА Новости 03:15
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на «проблемные» двигатели

Discover24 04:13
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
ЖКХ

В России изменят схему оплаты ЖКХ

1. Новый порядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика

Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Шоу-бизнес

Джереми Реннер обвинил бывшую жену в сексуальной зависимости

В свою очередь, экс-супруга актера обвинила его в наркотической зависимости.
Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.
ФАН 03:39
Происшествия

«Кот-наркокурьер» сбежал до суда

Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
Коммерсантъ 03:00
Авто

Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Daily-Motor.Ru 03:04
Происшествия

Жителя Архангельска привязали к столбу и совершили над ним самосуд

Газета.Ru 03:36
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Футбол

Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов

Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail.
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

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Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
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Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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