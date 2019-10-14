Армия и оружие

Мой БрянскМой БрянскЭрдоган рассказал об отношении РФ к расширению операции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия положительно относится к расширению операции «Источник мира». Об этом турецкий лидер сообщил телеканалу NTV, передаёт RT.
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