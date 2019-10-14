Армия и оружие
Мой БрянскЭрдоган рассказал об отношении РФ к расширению операции Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия положительно относится к расширению операции «Источник мира». Об этом турецкий лидер сообщил телеканалу NTV, передаёт RT.
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Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
Коммерсантъ 06:30
Политика
Могерини оценила план Пристайко по урегулированию на Украине
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами в Люксембурге "удовлетворительную картину" планов по решению конфликта в Донбассе и проведению реформ в стране, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
РИА Новости 09:55
Космос
Далекие и горячие: За что вручена Нобелевская премия ученым по физике в 2019 году?
Курьер. Среда. Бердск 11 октября в 00:00
Теннис
Роджер Федерер сыграет на Олимпиаде в Токио
Швейцарский теннисист Роджер Федерер подтвердил, что планирует принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
GoTennis.ru 08:46
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Кино
Disney обещает не испортить «Дэдпула 3»
Фильм Про 08:30
Политика
В Киеве началась акция против «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Акция против согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу началась в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:35
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Политика
Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»
В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Газета.Ru 10:36
Технологии
В США запретили криптовалюту Павла Дурова
Петербургский дневник 04:49
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Энергетика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС 08:44
Происшествия
Станцию метро «Выставочная» закрыли из-за пожара
Телеканал РЕН сообщил о возгорании в подсобном помещении на станции московского метро "Выставочная".
Московский Комсомолец 06:10
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Экономика
Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»
Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) стал соинвестором РФПИ в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.
ТАСС 10:41
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области был ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews 09:00
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Футбол
Норманн: «Для меня „Ростов“ как семья. Никогда не был в таком клубе»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о своих впечатлениях от выступлений за российский клуб.
Sport24.ru 08:41
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Общество
Диетологи Италии раскрыли секрет вечной молодости
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Хоккей
Мошенник обманул семью юного хоккеиста более чем на $20 тысяч
Мошенник обманул семью юного хоккеиста более чем на $20 тысяч, пообещав родителям мальчика трудоустройство в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 появится на полках магазинов к рождественскому сезону 2020 года.
iXBT.com 07:08