Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости. По словам Эрдогана, российская сторона не возражает против расширения турецкой операции "Источник мира".

Эрдоган рассказал о позиции России по поводу турецкой операции в Сирии

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