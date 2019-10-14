Армия и оружие

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанЭрдоган рассказал о позиции России по поводу турецкой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости. По словам Эрдогана, российская сторона не возражает против расширения турецкой операции "Источник мира".
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