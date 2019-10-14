Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

Анкара подчеркнула, что всегда на связи с Москвой и может решить проблемы в диалоге "за сутки". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о "положительном отношении" России к военной операции "Источник мира". Об этом сообщает телеканал NTV.
Читать в источнике
Комментировать183

Подробнее о событии

Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

Газета.Ru07:42

Эрдоган намекнул о нормализации отношений Анкары и Дамаска

Московский Комсомолец Турция06:06

Эрдоган рассказал о согласии России на вхождение турецких войск в Кобани

Известия05:19

Эрдоган заявил о согласии России на расширение турецкой операции в Сирии

РБК05:30

Эрдоган призвал НАТО поддержать операцию Турции в Сирии

RT на русском05:59

Эрдоган: Россия не возражает против вторжения Турции в Кобани

РИА Новости04:28

Эрдоган: Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани в Сирии

ТАСС04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Известия вчера в 20:53
Политика

Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ

Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия

СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Происшествия

В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.
Российская газета 08:07
Кино

В России в повторный прокат выходит первая «Матрица»

RuNews24.ru 08:10
Киберспорт

DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»

CyberSport.ru 06:00
Здоровье

Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Политика

Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit

Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.
РИА Новости 07:14
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Политика

Каталонских сепаратистов приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

Москалькова назвала убийцу девочки в Саратове мутантом

Телеканал 360° 08:01
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru 08:32
Гаджеты

В России стартовали продажи новейших смартфонов Nokia

В России начались продажи смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Это устройства среднего класса с неплохими камерами.
Ferra 08:09
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия

Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Музыка

Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12 октября в 12:30
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо

Взгляд.ру вчера в 18:08
Происшествия

В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове

Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Армия и оружие

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45

Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
ТАСС вчера в 22:50
Политика

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости 12 октября в 09:40
Гаджеты

В интернете показали розничную коробку для Google Pixel 4

Завтра во время конференции Made by Google ожидаются несколько интересных деталей относительно конструкции смартфона.
OAnews 04:21
Общество

Мать убитой в Саратове девочки призвала обезопасить дорогу к школе

Взгляд.ру 09:00
Экономика

Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей

Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
Интерфакс 08:32
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

Бывший муж Пугачевой рассказал о том, как ее преследовал маньяк

Режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал о том, как в годы супружества с примадонной певицу преследовал маньяк-убийца.
Культуромания 08:30
Футбол

ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом победили в товарищеском матче "Коломну", выступающую в зоне "Запад" ПФЛ.
РИА Новости 09:04
Происшествия

Станцию метро «Выставочная» открыли после пожара

Станцию "Выставочная" московского метро снова открыли для пассажиров после того, как утром там случился пожар в служебном помещении.
Интерфакс 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное