Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции
Анкара подчеркнула, что всегда на связи с Москвой и может решить проблемы в диалоге "за сутки". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о "положительном отношении" России к военной операции "Источник мира". Об этом сообщает телеканал NTV.
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Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Политика
Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ
Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.
Российская газета 08:07
Кино
В России в повторный прокат выходит первая «Матрица»
RuNews24.ru 08:10
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
CyberSport.ru 06:00
Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Политика
Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit
Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Политика
Каталонских сепаратистов приговорили к срокам до 13 лет за референдум
Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Москалькова назвала убийцу девочки в Саратове мутантом
Телеканал 360° 08:01
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Гаджеты
В России стартовали продажи новейших смартфонов Nokia
В России начались продажи смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Это устройства среднего класса с неплохими камерами.
Ferra 08:09
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12 октября в 12:30
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо
Взгляд.ру вчера в 18:08
Происшествия
В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове
Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45
Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
ТАСС вчера в 22:50
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости 12 октября в 09:40
Гаджеты
В интернете показали розничную коробку для Google Pixel 4
Завтра во время конференции Made by Google ожидаются несколько интересных деталей относительно конструкции смартфона.
OAnews 04:21
Экономика
Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей
Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
Интерфакс 08:32
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой рассказал о том, как ее преследовал маньяк
Режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал о том, как в годы супружества с примадонной певицу преследовал маньяк-убийца.
Культуромания 08:30
Футбол
ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом победили в товарищеском матче "Коломну", выступающую в зоне "Запад" ПФЛ.
РИА Новости 09:04
Происшествия
Станцию метро «Выставочная» открыли после пожара
Станцию "Выставочная" московского метро снова открыли для пассажиров после того, как утром там случился пожар в служебном помещении.
Интерфакс 07:03