Анкара подчеркнула, что всегда на связи с Москвой и может решить проблемы в диалоге "за сутки". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о "положительном отношении" России к военной операции "Источник мира". Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

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