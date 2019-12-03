Политика
RT на русскомЭрдоган рассказал об отношениях Турции и России
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Аналитик: Членство Турции в НАТО под вопросом после «воинственности» Эрдогана
Московский Комсомолец Турция03:08
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Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Происшествия
Консульство РФ подтвердило факт убийства россиянки в Испании
Технологии
Megogo запускает раздел с подкастами и аудиокнигами
Онлайн-кинотеатр Megogo запускает новый раздел с аудиоконтентом, говорится в сообщении компании.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Футбол
Каждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020
Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иностранными агентами
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица могут получить статус иностранного агента.
Общество
За хищения на космодроме Восточный глава стройфирмы получил 11 лет
Благовещенский городской суд приговорил генерального директора ООО "УСИО" Д.В.Вишневского к 11 годам заключения в колонии общего режима за хищения при строительстве космодрома Восточный.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Политика
Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Авто
С 1 января для российских водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили взаимодействие в военной сфере
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати
Основатель лейбла Black Star игнорирует слухи, но Настя прокомментировала их, заверив, что в ее семье все хорошо, а о других женщинах не может быть и речи.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Происшествия
Житель Приморья до смерти забил палкой знакомого, убившего кошку
Краевое управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Политика
Глава МИД Украины надеется на Ruxit
Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Политика
Премьер Финляндии ушел в отставку
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, сообщает Reuters.