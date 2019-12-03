Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
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Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит НАТО.
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В Кремле прокомментировали слова Эрдогана об отношениях с Россией и НАТО

Газета.Ru05:14

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

RT на русском01:56

Песков: отношения с Россией никогда не мешали Турции сотрудничать с другими партнерами

ТАСС05:26

Эрдоган: отношения с Россией не альтернатива сотрудничеству с НАТО

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Аналитик: Членство Турции в НАТО под вопросом после «воинственности» Эрдогана

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В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана про НАТО и Россию

РИА Новости05:06
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Lenta.ru 05:00
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Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
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Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

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По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
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В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
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Принят закон о введении электронных трудовых книжек

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
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Днем во вторник, 3 декабря, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в Сочи в субботу, 7 декабря.
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