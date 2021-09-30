Миллионы устройств могут лишиться Сети из-за истечения сертификата шифрования

У миллионов смартфонов и ноутбуков 30 сентября могут возникнуть проблемы с интернетом из-за окончания действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который используется для шифрования данных при обмене между сайтами и устройствами.