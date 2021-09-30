Будьте в Плюсе

Эрдоган считает необходимым выполнить договоренности с РФ о курдских отрядах в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым выполнить достигнутые с Россией договоренности о присутствии курдских отрядов в ряде регионов Сирии.
ТАСС
На переговорах в Сочи президенты России и Турции обсуждали среди прочих тем и проблему Сирии.
ТВ Центр
Президент Турции назвал продуктивными прошедшие переговоры с лидером России.
Телеканал 360°
Путин и Эрдоган встречались в Сочи 29 сентября.
ТВ Центр
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договорённостям, подчёркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные действия в отношении сирийской армии.Инфо24

Подробнее о событии

Эрдоган считает необходимым выполнить договоренности с РФ о курдских отрядах в Сирии
ТАСС06:41
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность достигнутым договорённостям по Сирии
RT на русском06:53
Путин и Эрдоган отметили необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба
Комсомольская правда06:44
Песков: Путин и Эрдоган подтвердили договоренности, достигнутые по ситуации в Идлибе
Lenta.ru07:12
Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения по Идлибу
Известия06:41
Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба
Взгляд.ру06:23
Кремль: Путин и Эрдоган назвали необходимостью полное вытеснение террористов из Идлиба
ФАН06:37

Интересное

ПФР разъяснил порядок получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений

Мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55-ти имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, сообщили в отделении ПФР по Нижегородской области.
РИА Новостивчера в 14:34

Миллионы устройств могут лишиться Сети из-за истечения сертификата шифрования

У миллионов смартфонов и ноутбуков 30 сентября могут возникнуть проблемы с интернетом из-за окончания действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который используется для шифрования данных при обмене между сайтами и устройствами.
Известия00:54