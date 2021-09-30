Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договорённостям, подчёркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные действия в отношении сирийской армии.Инфо24
У миллионов смартфонов и ноутбуков 30 сентября могут возникнуть проблемы с интернетом из-за окончания действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который используется для шифрования данных при обмене между сайтами и устройствами.