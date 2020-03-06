Политика
Российский ДиалогЭрдоган сделал заявление о российских С-400 и американских Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил сроки введения в эксплуатацию российских комплексов С-400 и прояснил ситуацию насчет американских Patriot. Турецкая сторона планирует в апреле ввести в эксплуатацию приобретенные у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400.
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Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Футбол
Игонин и Трубач ставят на поражение ЦСКА и ничью «Спартака» с «Краснодаром»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин и известный музыкант, болельщик «Спартака» Николай Трубач поделились прогнозами на 21-й тур Тинькофф-чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» Алексей Игонин: — 1:1. По игре «Арсенал» предпочтительнее, но сейчас, наверное, на исход будут больше влиять настрой и борьба.
Происшествия
В Боткинскую больницу госпитализировали 64 пациента с ОРВИ
В пятницу, 6 марта, в Боткинскую больницу госпитализировали 64 пациента с ОРВИ.
Общество
Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого.
Общество
Исландия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса
Власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся новым коронавирусом.
Армия и оружие
«Талисман» превратил сирийский МиГ-29СМ в стелс-истребитель
МиГ-29СМ военно-воздушных сил Сирии получили бортовые комплексы обороны боевых самолетов "Талисман".
Футбол
«Интер» уже контактировал с «Лацио» по Милинковичу-Савичу, контракт могут подписать летом
Миланский «Интер» летом может подписать контракт с сербским полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Политика
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном
В Сети опубликованы качественные рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Происшествия
Пранкер извинился за розыгрыш с коронавирусом в метро Москвы
Пранкер Кароматулло Джаборов в зале Черемушкинского суда Москвы извинился за свой розыгрыш с «приступом коронавируса» в столичном метро, передает «РИА Новости».
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе
Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров в Таллине после выступления 41 участницы из 48.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
По подсчетам SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.