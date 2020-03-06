Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил сроки введения в эксплуатацию российских комплексов С-400 и прояснил ситуацию насчет американских Patriot. Турецкая сторона планирует в апреле ввести в эксплуатацию приобретенные у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400.

Эрдоган сделал заявление о российских С-400 и американских Patriot

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