Политика

Piter.tvPiter.tvЭрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным. Накануне тон заявил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона. Однако пока между странами действует соглашение о перемирии.
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Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Lenta.ruвчера в 06:49

Эрдоган после встречи с Путиным напомнил о желании купить у США Patriot

РБКвчера в 08:26

Эрдоган рассказал, когда в Турции введут в эксплуатацию системы ПВО С-400

Газета.Ruвчера в 06:54

Эрдоган: системы ПВО С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле

Коммерсантъвчера в 08:17

Эрдоган заявил о введении в эксплуатацию С-400 в апреле

Известиявчера в 06:46

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

РИА Новостивчера в 06:42

Эрдоган заявил, что развертывание ЗРС С-400 начнется в апреле

ТАССвчера в 06:28
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

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Спорт

Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна

Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
ToDay News Ufa вчера в 11:10
Политика

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Lenta.ru вчера в 02:35
Армия и оружие

Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Российская газета 01:08
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Общество

Facebook запретил рекламу медицинских масок

Facebook запретил рекламировать на своих платформах продажу медицинских масок. Об этом 6 марта говорится на сайте компании.
Телеканал RTVI 04:52
Экономика

Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.
RT на русском вчера в 02:31
Политика

Турция запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией

Береговая охрана Турции запретила беженцам направляться в Евросоюз через Эгейское море, то есть пересекать морскую границу с Грецией.
Известия 04:38
Авто

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
РИА Новости вчера в 18:52
Армия и оружие

В Сирии погиб военачальник КСИР

Lenta.ru 04:54
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Музыка

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Футбол

«Оренбург» — «Арсенал»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 04:44
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Армия и оружие

«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»

Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.
Военное обозрение 05 марта в 07:25
Футбол

Бобан получил письмо об увольнении

La Gazzetta dello Sport сообщает, что директор "Милана" Звонимир Бобан вчера получил письмо об увольнении.
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Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Клопс 02:52
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Наращивание или сокращение добычи нефти Россией теперь будет зависеть от планов самих российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, добавил Новак на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.
Газета.Ru вчера в 13:30
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Общество

В РФ выявлены новые случаи заражения уханьским вирусом

Ещё шесть случаев заражения новым коронавирусом выявлены в РФ, сообщает 6 марта журналистам оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 08:24
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
Военное дело вчера в 08:19
Происшествия

На шоколадной фабрике в Ярославской области произошел масштабный пожар

Вести.Ru 04:09
Происшествия

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
RuNews24.ru 01:08
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КДК РФС оштрафовал «Торпедо» за использование пиротехники в матче КР

Московское "Торпедо" оштрафовано на 8 тысяч рублей за использование пиротехники в матче четвертьфинала Кубка России против подмосковных "Химок", сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
РИА Новости 04:51
Армия и оружие

МИД РФ осудил наращивание США расходов на ядерное оружие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россию беспокоит тот факт, что США целенаправленно рассматривают ядерное оружие как политический инструмент, тем самым наращивая его потенциал.
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ 05 марта в 13:31
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