Политика
Российский ДиалогЭрдоган сделал заявление о российских С-400 и американских Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил сроки введения в эксплуатацию российских комплексов С-400 и прояснил ситуацию насчет американских Patriot. Турецкая сторона планирует в апреле ввести в эксплуатацию приобретенные у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400.
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Политика
Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж
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Особое мнение: Алексей Венедиктов
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Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
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Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
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Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 3042
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Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
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В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
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Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
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Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
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Ничушкин в матче с «Ванкувером» забросил 13-ю шайбу в сезоне
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Армия и оружие
«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»
Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.
Политика
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Технологии
В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
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В Иркутской области три человека погибли в ДТП
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Общество
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Общество
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Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.