Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил сроки введения в эксплуатацию российских комплексов С-400 и прояснил ситуацию насчет американских Patriot. Турецкая сторона планирует в апреле ввести в эксплуатацию приобретенные у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400.

Эрдоган сделал заявление о российских С-400 и американских Patriot

Общество В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Происшествия Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети» Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.

Общество Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Шоу-бизнес Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.

Армия и оружие «Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков» Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.

Путешествия В Турции снижают цены для туристов Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.

Политика МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.

Технологии В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.