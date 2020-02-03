Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЭрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости. Заявление было сделано во время визита главы Турции на Украину.
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии

Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
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Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента.
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Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 47,9 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2020 года вырос до отметки 47,9 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

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В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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