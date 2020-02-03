Политика
Аргументы и ФактыЭрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости. Заявление было сделано во время визита главы Турции на Украину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Политика
ДНР отказалась от обмена «всех на всех» на условиях Киева
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле "всех на всех" до полного прекращения боевых действий в Донбассе.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Общество
Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев
Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Шоу-бизнес
Валерия провела тренировку для подписчиков
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Происшествия
СК возбудил дело против убившего педофила уфимца
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Армия и оружие
Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии
Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Экономика
Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Кино
Билл Мюррей вернулся в «День сурка» в рекламе Jeep
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 47,9 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2020 года вырос до отметки 47,9 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом
Гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус в Забайкальском крае, выздоравливает, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Происшествия
В Цхинвале обнаружили тело российского советника
Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
Политика
Зеленский поручил СБУ разобраться со школами FETO на Украине
Разобраться со сторонниками организатора государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена поручил Службе безопасности Украины (СБУ) глава страны Владимир Зеленский 3 февраля в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Здоровье
Британец рассказал, как излечился от коронавируса «дедовским способом»
Врачи прописали британцу антибиотики, однако Рид решил лечиться самостоятельно ― старым «дедовским способом».
Здоровье
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.