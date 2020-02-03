Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым.
Читать в источнике
Комментировать649

Подробнее о событии

Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым

Газета.Ru13:04

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

REGNUM05:27

«Опасения по крымским татарам беспочвенны». Песков напомнил Эрдогану о приглашении посетить полуостров

Телеканал 360°08:36

Крымские татары назвали позицию Эрдогана лишенной логики

РИА Новости06:52

Эрдоган заявил, что Турция не признает «незаконную аннексию Крыма»

ТАСС10:16

Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым

Lenta.ru05:25

В Кремле ответили на нежелание Эрдогана признавать Крым российским

Московский Комсомолец05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Происшествия

Трёх жителей Узбекистана в Югре обследуют на коронавирус

Есть вероятность, что иностранные граждане находились в контакте со студенткой из Тюмени, у которой обнаружен коронавирус.
Югра-ТВ 03:19
Общество

Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей

Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Комсомольская правда 02:26
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Музыка

«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом

РИА Новости 03:35
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Армия и оружие

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Rambler News Service 06:30
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Общество

В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT назвал идею ужесточить наказание для шумных соседей разумной.
РИА Новости 01:46
Спорт

Чемпион России работает курьером ради поездки на игры в Токио

Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу доставщиком еды ради поездки на Паралимпийские игры в Токио, пишет Sports.ru.
Рамблер 11:21
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 09:44
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.
РИА Новости 12:43
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета 11:25
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Политика

Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:36
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК 09:44
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру вчера в 06:07
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Общество

Российская компания потребовала от партии Марин Ле Пен €9 млн

В 2016 году банк лишился лицензии, но перед этим право требовать долги по выданному французской партии кредиту перешло ООО «Конти».
Право.ру 10:52
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Общество

В России вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Список необходимых для получения визы документов не изменился, но повысился консульский сбор с 60 евро до 80 евро.
Говорит Москва вчера в 01:55
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 09:54
Происшествия

Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Авто

Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun

Компания Volkswagen представила на автосалоне в Нью-Дели новый компактный кроссовер Volkswagen Taigun.
Автоновости дня 10:47
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное