Политика
RT на русскомВ Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым.
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Происшествия
Трёх жителей Узбекистана в Югре обследуют на коронавирус
Есть вероятность, что иностранные граждане находились в контакте со студенткой из Тюмени, у которой обнаружен коронавирус.
Общество
Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Музыка
«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом
Армия и оружие
Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных
Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Общество
В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT назвал идею ужесточить наказание для шумных соседей разумной.
Спорт
Чемпион России работает курьером ради поездки на игры в Токио
Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу доставщиком еды ради поездки на Паралимпийские игры в Токио, пишет Sports.ru.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Политика
Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Общество
Российская компания потребовала от партии Марин Ле Пен €9 млн
В 2016 году банк лишился лицензии, но перед этим право требовать долги по выданному французской партии кредиту перешло ООО «Конти».
Общество
В России вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Список необходимых для получения визы документов не изменился, но повысился консульский сбор с 60 евро до 80 евро.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Авто
Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun
Компания Volkswagen представила на автосалоне в Нью-Дели новый компактный кроссовер Volkswagen Taigun.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.