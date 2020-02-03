Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым.

В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым

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