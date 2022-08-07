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Эрдоган сообщил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в сентябре в Узбекистане.
Российская газета
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году.
РИА Новости
Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
РИА Новости
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
РИА Новости

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Эрдоган заявил о намерении принять участие в саммите ШОС в Узбекистане
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