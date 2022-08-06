News.ruЭрдоган сообщил, что торговля между Россией и Турцией будет осуществляться в рубляхВ ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о переходе двусторонней торговли на рубли, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN TÜRK.News.ruЭрдоган заявил, что Турция и Россия подтвердили планы выведения двусторонней торговли в год до $100 млрд.ТАССЭрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.Lenta.ruНовак добавил, что президенты РФ и Турции также обсудили развитие денежно-финансовых отношений.ТАССЧитать далееСвернутьАлтапрессАлтапрессАБНВечерняя МоскваГазета.RuАргументы и ФактыФАНМолваКомсомольская правдаИзвестияREGNUMFrank MediaНТВЦарьградАМИТЕЛRT на русскомПодробнее о событииЭрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рубляхRT на русском07:15Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рубляхТАСС06:49Эрдоган заявил о договоренности с Путиным перейти на торговлю в рубляхКоммерсантъ06:12Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рубляхГазета.Ru06:20Президент Турции Эрдоган: Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рубляхLenta.ru06:18Эрдоган заявил о договоренности России и Турции о переходе к торговле в рубляхИзвестия06:13Президент Турция Эрдоган заявил о договоренности с Россией о переходе к торговле в рубляхРИА Новости06:21Показать ещёОценить473Поделиться