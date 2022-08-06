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Эрдоган сообщил, что торговля между Россией и Турцией будет осуществляться в рублях

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о переходе двусторонней торговли на рубли, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN TÜRK.
News.ru
Эрдоган заявил, что Турция и Россия подтвердили планы выведения двусторонней торговли в год до $100 млрд.
ТАСС
Эрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.
Lenta.ru
Новак добавил, что президенты РФ и Турции также обсудили развитие денежно-финансовых отношений.
ТАСС

Подробнее о событии

Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях
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Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях
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Президент Турции Эрдоган: Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рублях
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