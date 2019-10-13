Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаЭрдоган рассказал о ходе военной операции на севере Сирии

В среду, 9 октября, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Сегодня глава государства вновь напомнил, что целью операции является создание зоны безопасности шириной 30-35 километров на территории Сирии вдоль границы с Турецкой Республикой.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
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