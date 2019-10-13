Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате обстрелов с сирийской территории за пять дней погибли 18 мирных жителей и 147 были ранены, передает агентство Anadolu.

Эрдоган сообщил о 18 жертвах обстрелов Турции с территории Сирии

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