Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган сообщил о 18 жертвах обстрелов Турции с территории Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате обстрелов с сирийской территории за пять дней погибли 18 мирных жителей и 147 были ранены, передает агентство Anadolu.
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Эрдоган сообщил о 18 жертвах обстрелов Турции с территории Сирии

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