Армия и оружие

Sputnik АрменияSputnik АрменияТурецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

Согласно источнику, в понедельник сирийские правительственные силы подвергли интенсивному обстрелу позиции противника в Идлибе. В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения. Отмечается, что турецкая армия открыла ответный огонь по подразделениям сирийской армии.
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