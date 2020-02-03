Армия и оружие
Sputnik АрменияТурецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела
Согласно источнику, в понедельник сирийские правительственные силы подвергли интенсивному обстрелу позиции противника в Идлибе. В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения. Отмечается, что турецкая армия открыла ответный огонь по подразделениям сирийской армии.
Читать в источнике
Оценить382
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрдогана по поводу гибели турецких военных в Идлибе: Анкара уже отвечает и нейтрализовала около 35 человек
Московский Комсомолец Турция02:29
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Культура
Брянских «Бабкиных внуков» покажут на канале Россия-1
В ближайшее воскресенье, 2 февраля, в эфире телеканала «Россия 1» выйдет новый сезон вокального ток-шоу «Ну-ка, все вместе!».
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Происшествия
Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу
Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Здоровье
В Таиланде нашли способ лечения коронавируса
В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом.
Политика
Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
Происшествия
СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины
Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины.
Спорт
На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Общество
Личные данные клиентов сети российских гипермаркетов утекли в интернет
В интернет утекла база с личными данными клиентов сети российских гипермаркетов «Лента».
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Армия и оружие
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
Общество
РЖД приостановили сообщение с КНДР
Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
Экономика
Тариф системы «Платон» вырос на 16 копеек
Ранее в Минтрансе России заявляли, что индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%. Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года.
Финансы
Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря
Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.