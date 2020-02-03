Согласно источнику, в понедельник сирийские правительственные силы подвергли интенсивному обстрелу позиции противника в Идлибе. В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения. Отмечается, что турецкая армия открыла ответный огонь по подразделениям сирийской армии.

Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

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