Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Также накануне стало известно о задержании турками сестры террориста.
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