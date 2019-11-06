Армия и оружие
Москва 24Эрдоган сообщил о задержании жены лидера ИГ аль-Багдади
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя ликвидированного главаря запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Футбол
Георгий Щенников: «Пока есть шансы, надо бороться до конца и брать очки во всех матчах»
Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Матч ТВ 12:09
Кино
Стивен Кинг пришел в восторг от фильма «Доктор Сон»
Культуромания 09:28
Экономика
ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business
ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.
Газета.Ru 05:28
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Технологии
Seagate выпустит жёсткие диски на 20 ТБ в будущем году
Заявлено, что первые коммерческие модели с термомагнитной технологией записи HAMR выйдут в будущем году.
Игромания.ру 13:05
Общество
РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь
МВД России планирует до 30 июля 2020 года разработать меры блокировки сигналов сотовой связи в исправительных учреждениях.
ТАСС 02:15
Политика
Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту
Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.
Вести.Ru 14:51
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК, задержанного в Италии
Басманный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
Накануне.Ru 05:54
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Общество
Россиянин без вести пропал в Турции
Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
Газета.Ru 13:09
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Петербургский дневник вчера в 03:12
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС вчера в 10:19
Политика
Киев предложит ГА ООН обновленный проект резолюции по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.
ТАСС 15:03
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
Политика
Законопроект об упрощенном получении гражданства РФ внесут в Госдуму
Правительство РФ планирует внести в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства России.
Вечерняя Москва 12:06