Армия и оружие
Москва 24Эрдоган сообщил о задержании жены лидера ИГ аль-Багдади
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя ликвидированного главаря запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Футбол
Появилось видео момента дня в Лиге чемпионов
Моментом предыдущего игрового дня в Лиге чемпионов назван эпизод с участником матча "Барселона" - "Славия" Артуро Видалем.
Газета.Ru 04:19
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
"Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства...
РИА Новости 09:51
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Виторией»
В сегодняшнем матче 4 игрового дня Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде играл с «Виторией Гимарайнш».
Евро-футбол.ру 13:07
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 13:08
Экономика
Китай обсуждает участие в IPO Saudi Aramco
По словам источников, возможность участия в IPO обсуждает госфонд Silk Road Fund, созданный в 2014 году с первоначальным капиталом в размере $40 млрд.
Финмаркет 09:23
Политика
Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ
Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).
Российская газета 13:46
Шоу-бизнес
Роналду попал в скандал на вручении премий MTV
Metaratings 10:41
Игры
У шпионского боевика IGI Origins появились трейлер и страница в Steam
У IGI Origins появилась страница в Steam, благодаря которой стало ясно, что Toadman Interactive, владеющая правами на серию, взяла на себя роль издателя.
Игромания.ру 13:49
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Армия и оружие
Индия намерена развивать ВТС с Россией вопреки давлению США
Индия намерена и дальше развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией, несмотря на давление со стороны США.
RT на русском 14:06
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку
Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.
Актуальные Новости 05:37
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews вчера в 08:39
Экономика
ЕБРР понизил прогноз роста экономики России в 2019 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,5 до 1,1%.
RT на русском 13:31
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии не признает сына от Оксаны Воеводиной
Как сообщают западные СМИ, бывший король Малайзии уверен, что ребенок может оказаться «сыном любого азиатского человека».
Wday.ru 09:45
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39