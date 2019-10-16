Армия и оружие
КоммерсантъЭрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35.
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Эрдоган: Турция получает предложения, альтернативные американским F-35
Московский Комсомолецвчера в 19:10
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