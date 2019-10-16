Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъЭрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35.
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