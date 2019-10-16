Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35.

Экономика Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки» По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, "Ессентуки" были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от вакцины Фриске, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась принимать экспериментальную вакцину, которую использовала при лечении от онкологического заболевания певица Жанна Фриске, передает сайт kp.ru со ссылкой на источник в окружении звезды.

Общество Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Политика На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Общество Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера» На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.

Армия и оружие Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока Турция непреднамеренно подарила президенту России Владимиру Путину стратегическую победу на Ближнем Востоке, сделав его хозяином региона, пишет деловое агентство Bloomberg.

Общество РБК: следствие связало дело бывшего полковника Захарченко с «молдавским ландроматом» Осужденный на 13 лет колонии строгого режима бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть причастен к выводу из России не менее $250 млн по молдавской схеме «молдавский ландромат», сообщил РБК со ссылкой на источники.

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.

Авто Автомобили УАЗ получат новые опции Для задних пассажиров новая опция предложит порты зарядки USB. Кроме того, автомобили в будущем получат два вида мультимедийных систем.

Политика Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.

Шоу-бизнес Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.