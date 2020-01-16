Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters. По его словам, Анкара будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности в Ливии.

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

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