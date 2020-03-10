Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам после возвращения из Брюсселя, передает CNN Turk.

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

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