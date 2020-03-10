Армия и оружие
РБКЭрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам после возвращения из Брюсселя, передает CNN Turk.
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Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
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Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
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В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды
Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
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В РФ BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe
BMW отзывает в нашей стране 35 единиц авто BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06).
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В Китае впервые провели объединенные испытания полета на Марс
В Пекинском центре управления космическими полетами были успешно завершены объединенные испытания в рамках предстоящей миссии на Марс.
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Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
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Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы
Белый дом намерен отправить на празднование высокопоставленных чиновников. Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Экономика
АвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля
Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
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Астролог: влияние ретроградного Меркурия сохранится до конца месяца
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Экономика
Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник
На втором месте по объему потерь находится самый богатый миллиардер мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос - его капитал уменьшился за день на 5,6 миллиарда долларов, а глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за день потерял 5,4 миллиарда долларов.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Обозначены возможные последствия падения курса рубля для жизни россиян.
Гаджеты
Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и запечатлел красоту Земли
Китайская корпорация Xiaomi запустила свой новый смартфон Mi10 Pro в космос. Оттуда он запечатлел всю красоту Земли.
Политика
Венгрия заблокирует встречи НАТО с Украиной из-за закона о языке
30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 6 рублей
Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Политика
Кадыров обратился к россиянам из-за поправок по новому сроку Путина
Кадыров напомнил, что нынешний российский лидер в 1999 году получил страну, "истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями".
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Политика
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Общество
Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин
"С 11 марта вводится карантин в школах Липецкой области сроком на две недели", - сказал Шаршаков.
Политика
В центре Москвы должны начаться одиночные пикеты против обнуления сроков Владимира Путина
Ранее о планах выйти на одиночный пикет написал в своем Твиттере бывший фигурант "московского дела" Алексей Миняйло.
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Кино
Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»
Политика
Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.