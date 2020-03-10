Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам после возвращения из Брюсселя, передает CNN Turk.
Читать в источнике
Комментировать945

Подробнее о событии

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

РБК09:37

Эрдоган заявил об уничтожении восьми комплексов «Панцирь» в Идлибе

РЕН ТВ09:07

Эрдоган утверждает, что Турция уничтожила в Сирии восемь комплексов «Панцирь»

ТАСС07:20

Турция заявила о восьми уничтоженных в Сирии «Панцирях»

Lenta.ru08:11

Эрдоган сообщил об уничтожении в Идлибе восьми комплексов «Панцирь»

РИА Новости08:06

Турция объявила об уничтожении комплексов ПВО в Сирии

Вести.Ru09:14

Разрекламированные российские комплексы «Панцирь-С1» оказались уязвимыми

Наша версиявчера в 01:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:41, Ашберн
Политика

Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Страна Советов on-line 12:13
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Коммерсантъ 13:05
Общество

В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды

Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
REGNUM 06:40
Авто

В РФ BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe

BMW отзывает в нашей стране 35 единиц авто BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06).
Тарантас Ньюс 10:47
Космос

В Китае впервые провели объединенные испытания полета на Марс

В Пекинском центре управления космическими полетами были успешно завершены объединенные испытания в рамках предстоящей миссии на Марс.
Труд 08:48
Политика

Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17

Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
RT на русском 11:37
Политика

Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы

Белый дом намерен отправить на празднование высокопоставленных чиновников. Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы.
Деловое.ТВ 09:51
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Экономика

АвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля

Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта.
Движок 06:34
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
Космос

Астролог: влияние ретроградного Меркурия сохранится до конца месяца

31 канал Челябинска 05:40
Здоровье

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Интерфакс 11:16
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Газета.Ru 07:31
Экономика

Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник

На втором месте по объему потерь находится самый богатый миллиардер мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос - его капитал уменьшился за день на 5,6 миллиарда долларов, а глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за день потерял 5,4 миллиарда долларов.
РИА Новости 07:47
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada

По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Автоновости дня 07 марта в 17:01
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Обозначены возможные последствия падения курса рубля для жизни россиян.
Деловое.ТВ 01:37
Гаджеты

Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и запечатлел красоту Земли

Китайская корпорация Xiaomi запустила свой новый смартфон Mi10 Pro в космос. Оттуда он запечатлел всю красоту Земли.
Актуальные Новости 05:03
Политика

Венгрия заблокирует встречи НАТО с Украиной из-за закона о языке

30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Lenta.ru 12:19
Финансы

Официальный курс евро вырос на 6 рублей

Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Новый Калининград.Ru 07:05
Политика

Кадыров обратился к россиянам из-за поправок по новому сроку Путина

Кадыров напомнил, что нынешний российский лидер в 1999 году получил страну, "истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями".
Московский Комсомолец 12:42
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Общество

Украинский губернатор объяснил эротические танцы в администрации

Наша версия 08:34
Политика

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RT на русском вчера в 18:05
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости 04:20
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

"С 11 марта вводится карантин в школах Липецкой области сроком на две недели", - сказал Шаршаков.
ТАСС 09:22
Политика

В центре Москвы должны начаться одиночные пикеты против обнуления сроков Владимира Путина

Ранее о планах выйти на одиночный пикет написал в своем Твиттере бывший фигурант "московского дела" Алексей Миняйло.
Эхо Москвы 12:31
Общество

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
РБК 12:14
Кино

Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»

Popcornnews.ru 04:45
Политика

Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.
RT на русском 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное