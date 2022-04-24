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Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в качестве гаранта безопасности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о готовности Анкары выступить одним из гарантов безопасности Украины.
RT на русском
"Турция готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между РФ и Украиной, включая посредническую роль", – подчеркнул Эрдоган.
РЕН ТВ
Эрдоган, как говорится в сообщении канцелярии, заявил о необходимости «обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».
Аргументы недели
Лидеры двух стран также обсудили обороноспособность Украины и глобальную пищевую безопасность, которая в настоящее время находится под угрозой из-за блокировки судоходства в Черном море.
Общественная служба новостей

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Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины
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Президент Турции сообщил о готовности Анкары выступить гарантом безопасности Украины
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Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в качестве гаранта безопасности Украины
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Турция заявила о готовности выступить гарантом безопасности Украины
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