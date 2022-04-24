RT на русскомЭрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в качестве гаранта безопасности УкраиныПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о готовности Анкары выступить одним из гарантов безопасности Украины.RT на русском"Турция готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между РФ и Украиной, включая посредническую роль", – подчеркнул Эрдоган.РЕН ТВЭрдоган, как говорится в сообщении канцелярии, заявил о необходимости «обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».Аргументы неделиЛидеры двух стран также обсудили обороноспособность Украины и глобальную пищевую безопасность, которая в настоящее время находится под угрозой из-за блокировки судоходства в Черном море.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРосбалтVesiskitim.ruКурьер. Среда. БердскЦентральная Служба НовостейНТВРЕН ТВГазета.RuЦарьградПодробнее о событииВ Анкаре после беседы Эрдогана с Зеленским сделали важное заявление по гарантиям безопасности КиевуЦарьград08:36Эрдоган заявил о «позитивном» отношении Турции к роли гаранта безопасности УкраиныГазета.Ru08:34Эрдоган в ходе телефонного разговора сообщил Зеленскому о том, что Турция готова стать гарантом безопасности УкраиныАргументы недели08:24Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности УкраиныНТВ08:26Президент Турции сообщил о готовности Анкары выступить гарантом безопасности УкраиныМосковский Комсомолец07:58Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в качестве гаранта безопасности УкраиныRT на русском07:47Турция заявила о готовности выступить гарантом безопасности УкраиныРЕН ТВ07:40Показать ещёОценить204Поделиться