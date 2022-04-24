RT на русскомЭрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в качестве гаранта безопасности УкраиныПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о готовности Анкары выступить одним из гарантов безопасности Украины.RT на русскомСоответственно, Анкара готова выступить одним из гарантов безопасности Украины.ЦарьградТурецкий лидер заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, включая посредническую роль.Взгляд.руЭрдоган, как говорится в сообщении канцелярии, заявил о необходимости «обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».Аргументы неделиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРосбалтVesiskitim.ruКурьер. Среда. БердскЦентральная Служба НовостейНТВРЕН ТВГазета.RuЦарьградПодробнее о событииВ Анкаре после беседы Эрдогана с Зеленским сделали важное заявление по гарантиям безопасности КиевуЦарьград08:36Эрдоган заявил о «позитивном» отношении Турции к роли гаранта безопасности УкраиныГазета.Ru08:34Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в качестве гаранта безопасности УкраиныRT на русском07:47Эрдоган в ходе телефонного разговора сообщил Зеленскому о том, что Турция готова стать гарантом безопасности УкраиныАргументы недели08:24Президент Турции сообщил о готовности Анкары выступить гарантом безопасности УкраиныМосковский Комсомолец07:58Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности УкраиныНТВ08:26Турция заявила о готовности выступить гарантом безопасности УкраиныРЕН ТВ07:40Показать ещёОценить201Поделиться