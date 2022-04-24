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Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в качестве гаранта безопасности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о готовности Анкары выступить одним из гарантов безопасности Украины.
RT на русском
Соответственно, Анкара готова выступить одним из гарантов безопасности Украины.
Царьград
Турецкий лидер заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, включая посредническую роль.
Взгляд.ру
Эрдоган, как говорится в сообщении канцелярии, заявил о необходимости «обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».
Аргументы недели

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