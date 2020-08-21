Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Rambler News Service
Rambler News Service

Турция открыла крупнейшее в истории страны месторождение газа

Крупнейшее в истории Турции месторождение газа открыто в турецкой части Чёрного моря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Выяснились подробности открытия нового месторождения газа в Турции

Московский Комсомолецвчера в 09:01
ТАСС

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

ТАСС21 августа в 08:17
Lenta.ru

Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в 65 миллиардов долларов

Lenta.ru21 августа в 21:27
Коммерсантъ

Турция нашла в Черном море свой собственный «Газпром»

Коммерсантъ21 августа в 15:45
Взгляд.ру

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Взгляд.ру21 августа в 13:50
РИА Новости

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

РИА Новости21 августа в 08:21
Московский Комсомолец Турция

Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
РБК12:28
293

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
309

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ru13:10
186

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
17

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
599

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
24

Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии

Предполагается, что активизация действий российских военных связана с оживлением активности боевиков в центре и на востоке Сирии, а также с гибелью в результате подрыва на мине генерал-майора Вячеслава Гладких.
Военное обозрение10:35
13

Лукашенко подписал указ о признании с РФ решений по нарушениям ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрен проект соглашения между Минском и Москвой о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Известия12:03
3

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
1