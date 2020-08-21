Турция открыла крупнейшее в истории страны месторождение газа
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Крупнейшее в истории Турции месторождение газа открыто в турецкой части Чёрного моря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.В источнике
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