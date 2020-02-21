Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Читать в источнике
Комментировать353

Подробнее о событии

Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе словом «война»

РБК09:37

Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе

Ведомости08:06

Эрдоган решит судьбу Идлиба после переговоров с Путиным

Lenta.ru07:24

Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной

РИА Новости08:28

Эрдоган назвал происходящее в Идлибе войной

Известия07:17

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

RT на русском08:09

Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор вечером 21 февраля

ТАСС07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Эксперты "Яндекс.Маркета" установили, что наиболее выгодным временем года для покупки в России новых моделей iPhone является конец зимы-начало весны, особенно февраль и март.
МонаВиста 07:52
Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 11:30
Общество

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
RT на русском 07:22
Политика

В ГБР рассказали о нежелании Порошенко являться на допросы

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала о нежелании экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко являться на допросы к следователям.
RT на русском вчера в 11:50
Гаджеты

Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля

КП - Владимир 19 февраля в 17:00
Космос

Новая схема позволит отклонить летящий к Земле астероид

Команда ученых MIT, возглавляемая бывшим аспирантом Сунг Вуком Пеком, описывает в недавно опубликованном исследовании некую «карту решений», которая учитывает массу и скорость приближающегося астероида, а также рассчитывает время, которое есть в запасе до того, как объект попадет в гравитационное поле Земли: если астероид в него войдет, то столкновение будет уже неизбежно.
Популярная механика вчера в 06:33
Политика

Двое заместителей генпрокурора РФ подали в отставку

Заместители генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек подали в отставку.
Компания 08:24
Общество

Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
News.ru 09:58
Авто

В России отзывают почти 200 автомобилей BMW

32CARS.ru 04:07
Происшествия

В Дагестане объявили в розыск сбежавшего из-под ареста мужчину

Российская газета 09:04
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

URA.Ru вчера в 14:31
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:40
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

ТАСС 07:13
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Космос

За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород

Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
OAnews 19 февраля в 09:16
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Общество

В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»

Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 07:47
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа 05:07
Политика

В ООН осудили беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Уханя

ООН осудила события в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцам.
ТАСС 11:02
Политика

США отказали в визе для работы в ООН еще одному дипломату из России

Александр Казаков / Известия Американские власти не выдали визу для участия в работе ООН еще одному российскому дипломату.
РЕН ТВ 10:49
Здоровье

Гречневая каша: ее польза и правила приготовления

SM News 00:26
Авто

Составлен список первых признаков износа ремня ГРМ на автомобиле

Группа автомобильных экспертов подготовила советы, как самостоятельно определить износ ремня газораспределительного механизма (ГРМ).
iReactor 10:58
Армия и оружие

Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России

Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Независимая газета вчера в 13:00
Политика

«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров

REGNUM вчера в 05:22
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал свою версию, почему украинская сторона до сих не ввела военное положение и не объявила войну Российской Федерации.
Газета.Ru 06:59
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

После скандала с несанкционированным анализом записей с микрофонов устройств, на котором поймали Amazon, Apple, Google, Microsoft и Facebook, крупнейшая мировая социальная сеть решила изменить подход к получению данных для тренировки алгоритмов распознавания речи.
Вести.Ru 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное