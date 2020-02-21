Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
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Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Эксперты "Яндекс.Маркета" установили, что наиболее выгодным временем года для покупки в России новых моделей iPhone является конец зимы-начало весны, особенно февраль и март.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Общество
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
В ГБР рассказали о нежелании Порошенко являться на допросы
Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала о нежелании экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко являться на допросы к следователям.
Гаджеты
Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля
Космос
Новая схема позволит отклонить летящий к Земле астероид
Команда ученых MIT, возглавляемая бывшим аспирантом Сунг Вуком Пеком, описывает в недавно опубликованном исследовании некую «карту решений», которая учитывает массу и скорость приближающегося астероида, а также рассчитывает время, которое есть в запасе до того, как объект попадет в гравитационное поле Земли: если астероид в него войдет, то столкновение будет уже неизбежно.
Политика
Двое заместителей генпрокурора РФ подали в отставку
Заместители генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек подали в отставку.
Общество
Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов
Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
Авто
В России отзывают почти 200 автомобилей BMW
Происшествия
В Дагестане объявили в розыск сбежавшего из-под ареста мужчину
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Космос
За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород
Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Общество
В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»
Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Политика
В ООН осудили беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Уханя
ООН осудила события в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцам.
Политика
США отказали в визе для работы в ООН еще одному дипломату из России
Александр Казаков / Известия Американские власти не выдали визу для участия в работе ООН еще одному российскому дипломату.
Авто
Составлен список первых признаков износа ремня ГРМ на автомобиле
Группа автомобильных экспертов подготовила советы, как самостоятельно определить износ ремня газораспределительного механизма (ГРМ).
Армия и оружие
Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России
Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Политика
«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров
Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал свою версию, почему украинская сторона до сих не ввела военное положение и не объявила войну Российской Федерации.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
После скандала с несанкционированным анализом записей с микрофонов устройств, на котором поймали Amazon, Apple, Google, Microsoft и Facebook, крупнейшая мировая социальная сеть решила изменить подход к получению данных для тренировки алгоритмов распознавания речи.